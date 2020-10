Mercato Ciclismo – Rafal Majka firma con la UAE Team Emirates: sarà al servizio di Pogacar

19 Ottobre 2020 14:58

Mercato Ciclismo, Rafal Majka lascia la Bora-Hansgrohe e firma con la UAE Team Emirates: il ciclista polacco farà da spalla al capitano Tadej Pogacar

Mercato Ciclismo, Rafal Majka all’UAE Team Emirates – Il mercato del Ciclismo non dorme mai, anche durante il Giro d’Italia 2020 e con la Vuelta di Spagna alle porte. Rafal Majka, sesto nella classifica generale della Corsa Rosa e con il podio nel mirino, ha annunciato il suo addio alla Bora-Hansgrohe e la successiva firma con la UAE Team Emirates, squadra nella quale farà da supporto a Tadej Pogacar.

“Con Rafal il nostro gruppo di scalatori si impreziosisce di una pedina molto importante – il commento del Team Principal Mauro Gianetti – Siamo sicuri che oltre ad essere una spalla solida per Tadej Pogacar, sarà anche in grado di soddisfare le sue ambizioni personali. Noi gli chiediamo, infatti, di non perdere la voglia di mettersi in mostra“.

Mercato Ciclismo, Rafal Majka all’UAE Team Emirates – “Sono molto felice di essere approdato in una realtà così importante. – ha dichiarato Majka –Lavorerò per Pogačar quando sarà necessario, ma cercherò anche di fare bene in obiettivi che mi si addicono. Quali? Corse come la Tirreno-Adriatico, il Giro di Svizzera e anche la Vuelta a España dove di solito trovo un clima che mi piace. Sono infatti un polacco atipico, amo il caldo. Un sogno nel cassetto? Una medaglia mondiale dopo quella olimpica“.