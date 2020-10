“Abbiamo evitato il contagio di Ronaldo”, ma il portoghese è positivo al Covid: social scatenati con De Luca, tutti i meme più simpatici [GALLERY]

13 Ottobre 2020 22:46

Social presi d’assalto dopo la positività al Covid di Cristiano Ronaldo: risuonano infatti, a qualche giorno di distanza, le parole del Governatore De Luca

Social scatenati nelle ultime ore dopo la positività al Covid di Cristiano Ronaldo. Nulla contro l’asso portoghese – che tra l’altro ieri sera era a cena con tutta la squadra e rischia adesso di far partire un focolaio in Nazionale – ma la notizia assume una particolare rilevanza in seguito alle parole di qualche giorno fa espresse dal Governatore della Campania De Luca. In riferimento a Juventus-Napoli di domenica scorsa, infatti, il noto politico – che negli ultimi mesi si è fatto conoscere per le sue “accese” dirette social – aveva affermato che la Juventus doveva solo ringraziare il Napoli per aver evitato il contagio di Cristiano Ronaldo. Ma qualche giorno dopo, appunto, il portoghese è risultato comunque positivo. Non mancano quindi i meme sulla vicenda, ne abbiamo raccolti alcuni nella FOTOGALLERY in alto.