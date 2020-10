Marcolin parla di stadi vuoti e cita la Reggina: “Seedorf contro di loro veniva fischiato perché dava meno”

16 Ottobre 2020 22:32

L’ex calciatore Dario Marcolin cita la Reggina in un’intervista in cui parla di stadi vuoti e di pressioni, prendendo ad esempio Seedorf

L’ex calciatore Dario Marcolin, attualmente allenatore e commentatore tecnico di DAZN ha citato la Reggina in un’intervista a TMW Radio. Alla domanda se qualcuno beneficia dalla mancanza di pressione del non avere i tifosi, lui ha risposto con un esempio legato all’ex calciatore di Inter e Milan Clarence Seedorf.

“Io ho toccato con mano la cosa – dice – andando a fare le telecronache negli stadi vuoti. Ci sono magliette che pesano: l’esempio di Calhanoglu spiega bene tutto questo. A fine partita, pure se hai perso, sei sereno nell’aver dato tutto e soprattutto non ricevi quei fischi che spesso ti accompagnano. Faccio un esempio: Seedorf, se giocavi contro il Real Madrid era il migliore in campo, mentre con la Reggina veniva fischiato perché dava meno. Qui è il contrario, ma dico che è successo anche a me: col Napoli ho giocato cinque partite a porte chiuse, e ci sta di sentire una libertà maggiore”.