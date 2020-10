Marcello Lippi dice basta, il CT dell’Italia campione del Mondo 2006 annuncia: “non allenerò più alcuna squadra”

22 Ottobre 2020 15:27

Marcello Lippi annuncia di aver chiuso definitivamente con il ruolo di allenatore: l’ex CT dell’Italia campione del Mondo 2006 si dedicherà ad altri ruoli

“Ho chiuso definitivamente con il lavoro di allenatore. È giusto così, basta. Magari potrei essere utile in altri ruoli, vediamo. Ma fino a primavera niente“. Si è espresso così Marcello Lippi ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, annunciando di fatto la fine (almeno temporanea) della sua carriera di allenatore. L’ex CT della Nazionale campione del Mondo del 2006 non ha però chiuso la porta ad altri ruoli. A proposito di Italia, Marcello Lippi spende parole d’elogio per due bomber azzurri: “Immobile? Ho sentito alcune interviste, ha raggiunto maturità e saggezza. Potrà non avere le caratteristiche che cerca Mancini in Nazionale, ma è una garanzia del calcio italiano. Caputo? È la dimostrazione dell’ottimo lavoro che sta facendo non solo lui ma anche il Sassuolo e De Zerbi. E’ un piacere veder giocare questa squadra“.