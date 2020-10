Maradona, la mascherina è particolare: il web lo prende in giro e lui si arrabbia, “qualche ridicolo ha avuto da dire” [FOTO]

1 Ottobre 2020 16:30

Stanno facendo il giro del web le immagini della mascherina indossata dall’ex campione del Napoli Diego Armando Maradona, preso in giro dal web

Nel bene o nel male, Diego Armando Maradona fa sempre parlare di sé. Questa volta – ed è corretto specificarlo – il Pibe de Oro non ha combinato nulla di così eclatante da meritarsi di finire nel calderone del web. Eppure l’ex campione del Napoli è stato preso di mira dalla rete per via della mascherina indossata durante una partita del suo Gimnasia La Plata, di cui è allenatore. E, proprio per questo motivo, si è difeso sui profili personali social spiegando il motivo di quella particolare protezione.

“Oggi sono uscito di casa con questa maschera – si legge su Instagram – che mi è stata consigliata dal dottore. È la stessa che usano alcuni medici. L’ho fatto per obbligo e per rispetto di tutti coloro che sono morti a causa del COVID. C’è stato qualche ridicolo che ha avuto da dire, tra adulti, ragazzi e alcuni giornalisti. Quei giornalisti che ti criticano quando non ti prendi cura di te stesso. E anche quando ti prendi cura di te stesso. Quelli che ridono di persone come me, ma quando danno il bilancio delle vittime, si scandalizzano. Sarebbe bene per loro capire che non si può essere venduti a tutti i costi, senza il rispetto per niente e nessuno. D’accordo, ragazzi”. In alto alcune immagini della mascherina indossata da Maradona.