Maradona jr: “Quando si parla di Juve non sono sportivo. Il più forte tra papà e Ronaldo?”, arriva la frecciata

8 Ottobre 2020 14:17

Maradona Jr, il figlio dell’ex campione del Napoli, è intervenuto a Tiki Taka lanciando più di una frecciata nei confronti della Juventus

Maradona Jr, il figlio del Pibe de Oro, è un grande tifoso del Napoli. E, ospite a Tiki Taka, non ha nascosto tutto il disappunto verso la Juventus, rispondendo con più di una frecciata a diverse domande sui bianconeri.

“Generalmente sono molto sportivo – un estratto del suo intervento alla trasmissione condotta da Piero Chiambretti – ma quando si parla di Juventus lo sono molto poco. Prima si parlava di Chiesa in bianconero e del fatto che tanti giocatori alla fine cedono e vanno a Torino. Devo correggervi, il più forte del mondo (suo padre, ndr) non ha ceduto alla Juventus, grazie a Dio. Cosa non mi piace della Juve? Avrei bisogno di una notte intera per elencare tutto. Posso solamente dire che mi piace vivere la mia vita in azzurro e non in bianco e nero. Chi è più forte tra papà e Cristiano Ronaldo? Non paragono i terrestri con gli extraterrestri. Di Ronaldo me ne ricordo uno più forte ed era brasiliano…”