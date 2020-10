Paura per Maradona, abbraccia un calciatore positivo al Coronavirus: l’esito del tampone

6 Ottobre 2020 10:35

Diego Armando Maradona abbraccia un calciatore poi risultato positivo al Coronavirus: ‘El Pibe de Oro’ subito sottoposto a tampone

Le ultime ore sono state piuttosto agitate per Diego Armando Maradona. Il fuoriclasse argentino, attuale allenatore del Gimnasia La Plata, ha abbracciato l’attaccante Leandro Contin al momento della sostituzione nel corso della partita contro il San Lorenzo. Il calciatore è successivamente risultato positivo al Coronavirus e si è temuto anche per la salute di Maradona. L’ex talento del Napoli è stato sottoposto a tampone e fortunatamente è risultato negativo. Il suo medico personale, Leopoldo Luque, aveva comunque invitato tutti alla calma poichè Maradona indossava la mascherina e i due si trovavano all’aperto, dunque le possibilità di contagio sarebbero state inferiori. Leandro Contin si trova adesso in isolamento e Maradona ha voluto rivolgere un messaggio social al proprio calciatore: “caro Tanque, solo tu e la tua famiglia sapete cosa state passando ora. Vi penso. Forza“.