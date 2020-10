Manovra: Gualtieri, ‘4 mld per settori più colpiti Covid e decontribuzioni Sud’

19 Ottobre 2020 19:01

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – Il governo in manovra stanzia “4 miliardi” per i settori maggiormente colpiti dalle misure anti-Covid, dal trasporto al turismo. Lo sottolinea in conferenza stampa sul Dpb il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Tra le misure della manovra 2021 anche la conferma delle decontribuzioni al Sud: introduciamo “la fiscalità di vantaggio al Sud”, annuncia il ministro.