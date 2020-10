Dal Manchester City a… Dragon Ball: Joan Angel Roman cambia nome in Goku!

12 Ottobre 2020 17:58

Joan Angel Roma, ex calciatore del Manchester City, ha deciso di voler cambiare il proprio nome in Goku, come il celebre personaggio di Dragon Ball

Non è la prima volta che uno sportivo decide di cambiare nome. In NBA ad esempio, il buon Ron Artest ne ha cambiati parecchi, identificandosi come ‘Metta World Peae’ o ‘L’amico dei panda’. Nessuno però aveva ancora deciso di ispirarsi a Dragon Ball. L’iadea è venuta in mente a Joan Angel Roman, attaccante spagnolo classe ’93, attualmente in forza al Miedz Legnica, ma che vanta un passato nelle giovanli del Manchester City e nel Barcellona B. Joan Angel Roman ha deciso di cambiare il proprio nome in Goku, personaggio del quale è sempre stato grande fan e nel quale si rispecchia come qualità personali e valori.

Sui social l’annuncio: “sono grato a Joan per quello che ho vissuto, per tutto quanto di positivo mi ha lasciato, ma ora sono Goku. Ho scelto questo nome perché mi identifico con ciò che rappresenta: perseveranza, empatia, crescita di fronte agli ostacoli, luce e positività. Chiedo solo rispetto, come mi stanno dimostrando tante persone. Sempre in movimento, sempre avanti”.