Maltempo: tromba d’aria in Calabria, danni a numerose aziende agricole

27 Ottobre 2020 18:09

Maltempo: una tromba d’aria si è abbattuta nella zona di Acconia di Curinga, nel Catanzarese, creando danni alle aziende agricole

Paura in Calabria dove una tromba d’aria si è abbattuta nella zona di Acconia di Curinga, in provincia di Catanzaro, creando danni alle aziende agricole adibite alla coltura di ortaggi . Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Catanzaro. Non si registrano danni a persone. Sul posto il vice sindaco di Curinga, per un sopralluogo e per constatare i danni.