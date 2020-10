Mafia: stragi del ’92, Messina Denaro condannato al risarcimento parti civili

21 Ottobre 2020 00:25

Caltanissetta, 20 ott. (Adnkronos) – Il boss mafioso Matteo Messina Denaro, condannato all’ergastolo per le stragi mafiose del 1992, è stato condannato anche la risarcimento delle parti civili che si sono costituite. Lo ha deciso la Corte d’assise di Caltanissetta presieduta da Roberta Serio. Ecco le provvisionali decise dai giudici, fino a 500 mila euro in favore di ciascuna dei fratelli e dei figli degli agenti di scorta morti nelle stragi mafiose. Ma anche dei figli del giudice Paolo Borsellino, Manfredi, Lucia e Fiammatta. Trecentomila euro in favore di altri fratelli di agenti di scorta e parenti dei due giudici uccisi. E poi 100 mila euro anche a figli di altrui agenti, tra cui l’autista sopravvissuto alla strage di Capaci.