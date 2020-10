Mafia, il questore di Palermo: “Matteo Messina Denaro ancora latitante? Non possiamo abbassare la guardia”

22 Ottobre 2020 12:36

Sicilia. Il questore di Palermo sulla lotta al fenomeno mafioso: “Anche se sembrano inabissarsi non è che spariscano. Probabilmente mutano. Il fatto che si spari meno o non si spari più non deve farci stare tra due guanciali”

“Matteo Messina Denaro ancora latitante? La lotta al fenomeno mafioso non si puo’ considerare conclusa, deve andare avanti con tutti gli strumenti investigativi e operativi nel coordinamento dell’autorita’ giudiziaria. Non possiamo abbassare la guardia. Anche se sembrano inabissarsi non e’ che spariscano. Probabilmente mutano. Il fatto che si spari meno o non si spari piu’ non deve farci stare tra due guanciali“. Così il neo questore di Palermo, Leopoldo Laricchia durante un incontro con i giornalisti presso la caserma Lungaro di Palermo.