Lutto in casa Reggina, Michele Napoli perde il papà: il cordoglio del club amaranto

21 Ottobre 2020 16:01

Lutto in casa Reggina, l’allenatore in seconda Michele Napoli ha perso il carò papà: il cordoglio del club amaranto

Lutto in casa Reggina. E’ venuto a mancare il papà di Michele Napoli, allenatore in seconda degli amaranto. “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina – si legge nel sito ufficiale del club – in tutte le sue componenti, esprimono cordoglio e vicinanza all’allenatore in seconda Michele Napoli per la scomparsa del caro padre. Il club è vicino alla famiglia Napoli in questo momento difficile”.

Anche la redazione di StrettoWeb esprime tutta la propria vicinanza al tecnico amaranto.