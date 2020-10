Lutto in casa Totti, morto il padre Enzo: aveva il Coronavirus

12 Ottobre 2020 17:07

Grave lutto in casa Totti, l’ex capitano della Roma ha perso il padre Enzo per Coronavirus: l’uomo aveva compiuto 76 anni lo scorso maggio

Lutto in casa Totti. L’ex capitano della Roma questa mattina ha perso il padre, Enzo, a causa del Coronavirus. Il capostipite della famiglia della bandiera giallorossa lo scorso maggio aveva compiuto 76 anni, ma oggi si è spento allo’Ospedale Lazzaro Spallanzani. Soffriva, purtroppo, di una serie di patologie, tra cui l’infarto che lo aveva colpito diverso tempo fa, costringendolo a seguire il figlio lontano dalle trasferte. “Tutto quello che mi hai insegnato…lo sto trasmettendo ai miei figli…ai tuoi nipoti. Grazie per tutto papà mio…anzi sceriffo” aveva scritto l’ex calciatore sul suo profilo Instagram in occasione dell’ultima festa del papà.

Chi era Enzo Totti, il padre della bandiera della Roma

Un soprannome con cui tutti lo riconoscevano, ‘Lo Sceriffo‘, le sue incursioni a Trigoria per il compleanno del figlio con pizza bianca e mortadella, un’istituzione per lo spogliatoio romanista; un sogno realizzato con Francesco, quello di diventare prima un giocatore, poi capitano e dopo bandiera della Roma. Romano e romanista, era malato da tempo e da tempo aveva rinunciato a seguire la sua scommessa vinta sui campi di calcio, perché fu proprio lui a regalare il primo pallone a un piccolo Francesco. Aveva due anni e da allora fu amore. Un padre esigente ma presente: “Papà non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato. Quando facevo due gol, lui mi diceva che ne avrei dovuti segnare quattro”, ricordava l’ex numero 10 della Roma in un’intervista.

Morte padre Totti, la solidarietà della Roma

“Ciao Enzo. Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia Totti”. Così in un tweet la As Roma si stringe alla famiglia Totti dopo aver appreso la notizia della morte di Enzo, padre dell’ex capitano giallorosso Francesco.