Lione-Marsiglia, Villas-Boas insulta l’arbitro donna: “non sei al livello di questa partita!” [VIDEO]

5 Ottobre 2020 12:03

Prima un cartellino rosso, poco dopo un calcio di rigore. Due decisioni toste per l’arbitro Stephanie Frappart ch mette il Marsiglia nei guai: l’allenatore Villas-Boas le urla di tutto

Il big match Lione-Marsiglia, valido per la 6ª giornata del campionato francese, è stata affidata a Stephanie Frappart, il miglior arbitro donna in circolazione. Alcune decisioni prese dal fischietto francese però non hanno fatto felice Villas-Boas che si è visto prima sventolare un rosso a Payet per un brutto fallo e poi fischiare contro un rigore che ha permesso al Lione di pareggiare il gol di svantaggio. Villas-Boas è andato su tutte le furie urlando all’indirizzo della Frappart: “questo non è affatto un rigore” e “Non sei al livello richiesto per questa partita“.