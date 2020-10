Liegi Bastogne Liegi – Finale clamoroso: Alaphilippe esulta e si rilassa, Roglic lo passa sul traguardo [VIDEO]

4 Ottobre 2020 17:25

Finale clamoroso alla Liegi Bastogne Liegi: Julian Alaphilippe sente la vittoria in pugno e si rilassa ad esultare, con l’ultimo colpo di reni però Roglic lo supera e si prende la vittoria sul traguardo

Il finale della Liegi Bastogne Liegi, eccezionalmente sovrapposta alla seconda tappa del Giro d’Italia, ha dell’incredibile. Julian Alaphilippe ha imparato un’amara lezione: mai esultare prima di tagliare il traguardo. Il ciclista francese sentiva già la vittoria in pugno, al punto di rilassarsi un po’ ad un passo dall’arrivo. Alle sue spalle un indiavolato Roglic ha dato fondo alle ultime energie per il colpo di reni decisivo che gli ha permesso di superare il rivale sul traguardo e vincere la corsa. Al termine della gara, Alaphilippe è stato comunque declassato per una scorrettezza su Hirschi: alla beffa fa seguito anche il danno, in questo caso.