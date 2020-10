LeBron James, 3 MVP delle Finals con 3 franchigie diverse: “io il GOAT? Scegliete voi, merito solo rispetto”

12 Ottobre 2020 11:21

LeBron James vince il suo 3° titolo di MVP delle Finals NBA con la terza franchigia diversa: alla domanda sul GOAT il 23 dei Lakers glissa e spiega di pretendere solo rispetto

28 punti, 14 rimbalzi e 10 assist. Una tripla doppia che fa da ciliegina sulla torta nella vittoria del 17° titolo NBA dei Los Angeles Lakers. La firma non può che essere quella di LeBron James, al suo 4° titolo in carriera come Magic Johnson, Tim Duncan e Shaquille O’Neal, alle spalle del solo Michael Jordan a quota 6. Il ‘Re’ è però l’unico cestista nella storia ad aver vinto 3 titoli MVP delle Finals con tre franchigie diverse (Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers). Dopo essere stato premiato nel post Gara-6, LeBron James ha glissato sulla question GOAT spiegando di volere solo rispetto: “Rob Pelinka ha meritato di essere rispettato, coach Vogel ha meritato il vostro rispetto, i miei compagni hanno meritato di essere rispettati. E anche io merito il vostro dannato rispetto. Io il GOAT? Lascio a voi la discussione“.