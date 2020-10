Le Ricette di StrettoWeb – Involtini di vitello con pomodori secchi e pancetta

20 Ottobre 2020 12:40

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione degli involtini di vitello con pomodori secchi e pancetta

Gli involtini di vitello con pomodori secchi e pancetta sono un secondo saporitissimo in cui il ripieno di pomodori secchi e pancetta affumicata e la panatura di granella di pistacchio donano agli involtini un gusto originale. La conserva di pomodori sott’olio calabrese, uno dei nostri Prodotti Agroalimentari Tradizionali, è un ingrediente versatile di cui basta poco per dare sapore a molti primi o secondi piatti!

Difficoltà: media

Preparazione: 25 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

8 fettine di vitello

100 gr. (1 fetta) di pancetta affumicata

150 gr. di farina

10 pomodori secchi

1 spicchio d’aglio

1 rametto di rosmarino

Granella di pistacchio

Vino bianco

Burro

Sale

Preparazione

Iniziate a preparare il composto per farcire gli involtini: tritate i pomodori secchi, l’aglio, la pancetta ed il rosmarino. Mescolate e amalgamate gli ingredienti e distribuiteli su ogni fettina di carne. Arrotolate gli involtini fermandoli con uno stuzzicadenti e passateli nella farina. Fate sciogliere il burro in una padella, disponete la carne e fatela cuocere col coperchio. Sfumate con vino bianco o succo d’arancia, aggiungete sale e pepe e cuocete a fuoco basso ancora per 5 minuti. A cottura ultimata rivestite gli involtini di granella di pistacchio e serviteli caldi.

Conservazione

Gli involtini con pomodori secchi e pancetta si possono conservare in frigo per un paio di giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Gli involtini di carne nascono nella cucina contadina capace di realizzare, con poco, pietanze per molti: il ripieno di pangrattato, racchiuso in una sottile fetta di carne, ne è la dimostrazione! Le proprietà della carne di vitello ed il gusto dei pomodori sott’olio sono racchiusi nei nostri involtini: la carne è un alimento utile per il suo contenuto di proteine ad alto valore biologico, di minerali essenziali e di vitamina B12 e le squisite conserve calabresi, nate anticamente dalla necessità di realizzare scorte di cibo, mantengono tutti i valori nutrizionali dei pomodori freschi.

Il consiglio della zia

Il petto di pollo e la lonza di maiale sono ottimi per realizzare involtini ugualmente gustosi.