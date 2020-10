La scuderia reggina “Piloti per Passione” conquista anche lo slalom di Torano Castello

28 Ottobre 2020 21:20

Ennesimo brillante risultato dei 16 piloti della scuderia reggina Piloti Per Passione presenti allo slalom di Torano Castello CS, di Domenica scorsa, che, confermando il trend positivo, conquistano il titolo assoluto di scuderia, di pilota e numerosi acuti di classe e di gruppo. Spiccano soprattutto i quattro posti assoluti tra i primi cinque, con Gaetano Rechichi, magistrale vincitore assoluto, Antonino Branca, Agostino Fallara(già matematicamente campione italiano di gruppo S) e Giovanni Priolo. Primi di classe e di gruppo, oltre al vincitore assoluto Gaetano Rechichi che insieme “all’amico rivale” Antonino Branca si alternano nelle vittorie assolute di queste gare calabresi 2020 a suono di centesimi di secondo, si impongono inoltre, Giuseppe Aricò, Agostino Fallara, Morabito Domenico, Porcaro Rocco e Giovanni Priolo ed il presidente Giuseppe Denisi. Primi nelle rispettive classi, ancora Bevacqua Francesco, Calarco Vincenzo, Lipari Salvatore, Scerbo Rosario e Suraci Vincenzo. Ottima la prestazione dell’Avvocato “della scuderia” Vincenzo Barca che in una numerosissima ed agguerritissima classe RS 1.4 conquista il terzo posto con una vettura meno performante di quella dei suoi avversari. Perfetta la prova di Michela Puntorieri tuttavia influenzata negativamente ai fini della classifica dall’abbattimento di birilli in tutte e tre le manches di gara e di Giuseppe Madafferi che con la sua Peugeot 106 di classe RS plus si aggiudica la seconda piazza. Unica nota stonata della giornata, la trasferta del bravissimo messinese Nino Cardillo che, alla gara di Campionato Italiano di Velocita Montagna di Erice TP, si ferma per noie meccaniche della sua vettura di gruppo E1 Italia, dopo poche centinaia di metri dallo start. “Giornata fantastica dove i nostri piloti non potevano fare meglio e fanno brillare sempre di più i colori della nostra scuderia “famiglia” Piloti Per Passione che per il terzo anno consecutivo si arricchisce di un titolo italiano, oltre che delle innumerevoli vittorie individuali di vario tipo” dice l’instancabile direttore sportivo Francesca Elisa Denisi che in questo particolare anno, segnato dall’emergenza sanitaria, si è dovuta sobbarcare un lavoro di segreteria notevolmente complicato, viste le disposizioni federali e dei vari DPCM. E, sempre con occhio all’evoluzione dell’emergenza, i numerosi componenti del sodalizio che lavorano dietro le quinte, specialisti ormai nella preparazione logistica delle gare, preparano l’XI trofeo città di Sambatello, ultima gara di coppa Italia 5^ zona di questo 2020, che, precedentemente a calendario per il 15 Novembre, verrà organizzata, se le condizioni lo permetteranno, tra la seconda e la terza settimana di Dicembre.