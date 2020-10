28 Ottobre 2020 10:30

Klaus Davi sarà ambasciatore in Italia e nel mondo del comune di Platì in provincia di Reggio Calabria. Lo ha deciso la giunta del piccolo comune della Locride

Klaus Davi sarà ambasciatore in Italia e nel mondo del comune di Platì in provincia di Reggio Calabria. Lo ha deciso la giunta del piccolo comune della Locride su proposta del sindaco Rosario Sergi. Klaus Davi avrà la delega in quanto esperto per lo “sviluppo del territorio, valorizzazione delle identità e miglioramento delle tipicità nell’ambito dei prodotti alimentari di eccellenza”. Il massmediologo è stato consigliere comunale nel comune di San Luca per un anno e dopo la parentesi di candidato sindaco di Reggio Calabria dove ha conseguito un ottimo 5% dei voti, ora il suo impegno istituzionale sarà nuovamente concentrato nella Locride. L’incarico di Davi sarà svolto a titolo gratuito per stessa decisione del giornalista che continuerà a risiedere a Milano e quindi a fare il pendolare Milano-Calabria. “Il mio rapporto con questa terra e tutto il sud continua e si consolida. Per me è un ‘ritorno a casa’ dopo un anno di impegno nella meravigliosa San Luca distante pochi chilometri Platì. Il rapporto con il territorio della Locride è molto forte non è solo di natura politica ma, se mi è consentito. anche affettivo , ed è talmente forte che il sindaco Sergi, il consigliere Paolo Ferrara, l’ intera giunta e tutta la comunità di Platì mi hanno voluto onorare di questo prestigioso incarico. Lo interpreto come un segno di stima e di vicinanza del popolo locrideo dopo un anno di intenso impegno profuso in queste zone che a questo punto avrà un importante seguito”. Le iniziative di Klaus Davi per Plati’ saranno presentate in occasione di una conferenza stampa che verrà indetta dal sindaco Sergi nei prossimi giorni e cui sarà consentito di partecipare in remoto.

Di seguito la proposta:

Al Sindaco del Comune di Platì

Dott. Rosario Sergi

Sede

Oggetto: “Proposta di nomina del dott. Sergio Klaus Mariotti (detto Klaus Davi) in qualità di “Esperto a titolo gratuito” a supporto di azioni integrate volte a “Sviluppo del territorio, valorizzazione delle identità e miglioramento delle tipicità nelle prodotto agroalimentari di eccellenza”. Il sottoscritto prof. dott. FERRARA PAOLO ANTONIO in data 22.09.2020 è stato proclamato Consigliere presso codesto Comune e in data 06.10.2020 con Decreto n. 09 è stato individuato come Delegato dal Sindaco a rappresentarlo nei settori strategici:

 POLITICHE SOCIALI

 POLITICHE SANITARIE

 TUTELA DELLA SALUTE

 AGRICOLTURA E RISORSE AGRO-ALIMENTARI

 ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE.

Nel pieno esercizio delle deleghe conferitegli dal Sindaco, considerato che il principale comparto produttivo territoriale presente a Platì e nell’intero Parco Nazionale dell’Aspromonte è proprio quello relativo al settore agroalimentare che coinvolge la maggior parte delle risorse umane in attività specializzate nella produzione, nella trasformazione, nella distribuzione e nella commercializzazione dei prodotti alimentari, il sottoscritto

INTENDE

sviluppare azioni programmatiche a sostegno dei comparti produttivi territoriali, ritenuti “un concentrato di genio e creatività che passa attraverso organizzazioni supportate da antiche metodologie, tradizionali e rinascimentali, nonché da sistemi tecnologicamente più innovativi”, con la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse agroalimentari, al fine di creare una filiera di qualità per l’identità territoriale e la denominazione di prodotti “Made in Platì” e “Made in Aspromonte” in funzione della estensione fuori dal territorio comunale.

Vista la necessità di sviluppare sinergie tra l’Amministrazione Comunale di Platì, gli Enti Locali e le imprese territoriali al fine di stimolare la valorizzazione delle identità e il miglioramento delle tipicità delle proprie eccellenze, considerando tali azioni quali fonte di sviluppo dell’economia locale, per il raggiungimento di tali obiettivi,

RITIENE

di voler coinvolgere un esperto in materia individuato nel dott. Sergio Klaus Mariotti (detto Klaus Davi) nato a Biel in Svizzera il 02.09.1965, il quale ha già confermato l¬a propria disponibilità per una fattiva collaborazione “a titolo gratuito” e a supporto delle attività cui è delegato il sottoscritto. Data la chiara fama del dott. Mariotti, il presente incarico potrà essere considerato “onorifico” e di ufficiale riconoscimento del titolo di merito di¬¬ “Ambasciatore per lo sviluppo del territorio, la valorizzazione delle identità e il miglioramento delle tipicità nelle risorse agroalimentari di eccellenza” con l’obiettivo di sostenere il comparto produttivo locale, promuovendone lo sviluppo e la diffusione attraverso azioni strategiche che possano consentire la promozione d’immagine platiese sull’intero territorio nazionale, senza in alcun modo intaccare le risorse economiche di codesto Ente. A tal uopo con la presente

CHIEDE

alla S.V. di voler nominare il dott. Sergio Klaus Mariotti (detto Klaus Davi) nato a Biel in Svizzera il 02.09.1965 in qualità di Esperto a titolo gratuito per “Sviluppo del territorio, valorizzazione delle identità e miglioramento delle tipicità nelle risorse agroalimentari di eccellenza” a supporto delle attività cui è delegato il sottoscritto.

Sicuro di un benevolo accoglimento della presente, nell’attesa di cortese riscontro, coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Consigliere Comunale (firmato)

Prof. Dott. Paolo Antonio Ferrara