Klaus Davi cerca un ballerino di tarantella per uno spot

21 Ottobre 2020 12:54

L’agenzia di comunicazione di Klaus Davi lancia un casting per la selezione, preferibilmente sulla piazza di Milano, di un ballerino di tarantella

L’agenzia di comunicazione di Klaus Davi lancia un casting per la selezione, preferibilmente sulla piazza di Milano, di un ballerino di tarantella per uno spot di lancio del suo nuovo libro che verrà pubblicato, edito da Piemme (Mondadori), il 23 novembre in tutte le librerie e piattaforme on line. L’identikit del candidato dev’essere: età fra i 25 e i 50 anni, di bella presenza, rigorosamente di origini meridionali e interessato a incrementare la propria notorietà professionale anche a livello internazionale. Il video-curriculum va inviato a klausdavi@virgilio.it. Per info si prega di chiamare negli orari di ufficio al numero 02860542.