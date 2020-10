29 Ottobre 2020 13:21

Klaus Davi ballerà la tarantella in un video per il lancio del prossimo libro, lo shooting previsto domenica prossima a Milano

Nulla si sa del nuovo libro di Klaus Davi, salvo che l’uscita nelle librerie e piattaforme on line è prevista per il 24 novembre e a pubblicarlo sarà la Piemme (Mondadori). E per l’uscita è in programma un piano di marketing in grande stile (Covid permettendo) nell’ambito del quale è previsto anche un video in cui il giornalista, nominato neo ambasciatore di Platì da Rosario Sergi, sindaco della cittadina della Locride, si cimenterà in una scatenata tarantella. Uno spot che sarà distribuito alle piattaforme on line in concomitanza con l’uscita del volume e concepito proprio per trainare le vendite del libro. «Proprio come è successo a Madonna, sono rimasto affascinato da questo ballo tribale che ho avuto modo di apprezzare e ho ideato questo spot. Non sono bravissimo ma verrò coadiuvato da un ballerino provetto che vive qui a Milano e che si è offerto come ‘maestro di ballo’», ha dichiarato Davi. Al di là della bravura tecnica di Klaus Davi, l’effetto pubblicitario è garantito.