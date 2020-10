La Juve e gli scudetti revocati, il club non molla: “Faremo di tutto per ottenere la riassegnazione”

14 Ottobre 2020 13:33

Una ferita mai rimarginata, su cui il club è determinato a mandare avanti la sua idea e a non cambiare posizione. Si parla della Juventus e degli scudetti revocati, quelli del biennio 2005-2006 e 2006-2007 relativi al periodo di Calciopoli e che la Vecchia Signora continua a rivendicare a distanza di 15 anni.

La dimostrazione è data anche dalla risposta fornita agli azionisti verso l’assemblea di giovedì. “Vorrei a sapere a che punto siamo su Calciopoli?”, chiede l’azionista Danubi, come sottolineato da ‘Calcio e Finanza’: “Abbiamo nel corso degli anni esperito tutte le azioni a tutela della Società per ottenere quanto dovuto – replica la società bianconera – Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al TAR che da ultimo abbiamo proposto avverso la decisione degli organi della giustizia sportiva e del Coni. Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti sarà effettuato dalla Società”.