Juventus, Pirlo farà a meno di Cristiano Ronaldo: “ecco perchè non giocherà contro lo Spezia”

31 Ottobre 2020 16:16

Andrea Pirlo commenta la possibile titolarità di Cristiano Ronaldo contro lo Spezia: il tecnico della Juventus preserverà le energie del fuoriclasse portoghese

“Cristiano è negativo anche al secondo tampone, sta bene e partirà con la squadra. Non credo che sarà titolare, vedremo come starà. Però è talmente importante che lo portiamo con noi“. Si è espresso così Andrea Pirlo sulla possibile presenza in campo di Cristiano Ronaldo, appena risultato negativo al Coronavirus dopo oltre 2 settimane di positività. L’allenatore bianconero ha ipotizzato un’entrata a partita in corso di CR7.

Pirlo ha poi commentato gli altri dubbi di formazione: “qualcuno ha fatto tante partite, Ramsey non è ancora al meglio, però lo portiamo lo stesso con noi. Davanti ci sarebbe qualcuno che dovrebbe riposare, ma devono giocare per forza. Per Dybala è solo una questione fisica, vi avevo detto che non era al 100 per cento. Ha bisogno di lavorare e di giocare, il rinnovo non c’entra, lui pensa solo ad allenarsi e a fare bene per la Juventus. De Ligt deve aspettare ancora una settimana, dal consulto con l’ortopedico è emerso che sta andando tutto bene, ma si procede per gradi. Bonucci ieri ha fatto lavoro a parte e oggi si è allenato con la squadra, quindi ci sarà. Chiellini non è convocato, sta continuando il suo lavoro di recupero, non ci sono problemi ma non vogliamo correre rischi“.