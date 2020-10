Juve, stangata Paratici: “negli spogliatoi atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro”, multa salata

27 Ottobre 2020 16:38

Stangata Juventus: il giudice sportivo sanziona pesantemente il dirigente bianconero Fabio Paratici

“In quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo”. E’ quanto recita il comunicato del Giudice Sportivo in merito alla sanzione comminata nei confronti del dirigente della Juventus Fabio Paratici, che ha ricevuto una pesantissima ammenda di 15 mila euro. Stangata, dunque, per il club bianconero, che in campionato non vive un momento positivo perlomeno in termini di risultati.