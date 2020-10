Juventus, la nuova esultanza di Morata: la moglie Alice spiega il significato della ‘catena’ [FOTO]

21 Ottobre 2020 12:40

Alvaro Morata mette in mostra una nuova esultanza con la maglia della Juventus: l’attaccante bianconero forma una catena con le mani, la compagna Alice Campello spiega il significato sui social

Esultanza Alvaro Morata, il significato spiegato da Alice – In assenza di Cristiano Ronaldo, il peso dell’attacco della Juventus è tutto sulle spalle di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha dimostrato di poter sostituire degnamente CR7 andando in gol una volta contro il Crotone e due contro la Dinamo Kiev, togliendo i bianconeri dai guai. I tifosi più attenti avranno notato una nuova esultanza messa in mostra da Morata che intreccia le proprie mani formando una sorta di catena.

Esultanza Alvaro Morata, il significato spiegato da Alice – La moglie Alice Campello ha spiegato il significato dell’esultanza attraverso le proprie storie Instagram. Da quando entrambi sono diventati genitori, l’esultanza di Morata non è più la classica ‘A‘ in omaggio alla compagna Alice, ma comprende anche i figlioletti appunto legati come tanti anelli di una catena in un legame solido e vincente!