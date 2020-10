Juventus-Napoli, cosa dice il regolamento? Ecco perchè i partenopei rischiano il 3-0 a tavolino

4 Ottobre 2020 10:05

Il Napoli fermato dall’Asl non partirà per Torino a causa dell’emergenza Coronavirus, la Juventus intende scendere in campo: il regolamento potrebbe assegnare la sconfitta per 3-0 ai partenopei

In Serie A continua a tenere banco la questione legata a Juventus-Napoli. Il big match della terza giornata di Serie A non verrà disputato, ma potrebbe ugualmente avere un risultato finale assegnato a tavolino. Il Napoli non intende partire per Torino e difficilmente opterà per un viaggio in extremis dopo lo stop dell’Asl di ieri sera: giudicata troppo pericolosa l’emergenza Coronavirus dopo le positività riscontrare all’interno della squadra. La Juventus però intende giocare ugualmente e si appella al regolamento adottato dalla Lega, lo stesso dell’UEFA, che indica in 13 (12 di movimento e 1 portiere) il numero dei giocatori minimi per disputare una partita. L’eccezione che riguarda l’eventuale intervento di autorità statali/locali come l’Asl e l’eventuale utilizzo della quarantena soft sono il punto cruciale della vicenda.

“Qualora, in un arco temporale di sette giorni consecutivi di calendario dieci o più calciatori del Club – ai quali sia stato assegnato il numero di maglia – dovessero risultare positivi al virus SARS-CoV-2, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A disporrà automaticamente il rinvio della prima gara utile nel quale sarà impegnato il Club […] Il Club, anche nell’ipotesi in cui vi sia la positività di dieci o più calciatori (insorta nell’arco temporale di sette giorni), dovrà disputare tutte le suddette gare nell’ipotesi in cui disponga di tredici calciatori, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali nonché della Figc […] Il rinvio sarà concesso a ciascun Club per una sola volta nel corso della stagione sportiva con la conseguenza che, dovrà disputare tutte le successive gare nell’ipotesi in cui disponga di tredici calciatori mentre, in difetto di tale disponibilità, subirà la sanzione di cui al punto 3 (ovvero la sconfitta a tavolino, ndr)”.