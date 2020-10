Juventus-Napoli, una partita e tanti perché: se tutti possono decidere, chiudiamola qua…

5 Ottobre 2020 13:28

Juventus-Napoli, una due giorni surreale e inedita in cui a perdere è stato il calcio: ma se tutti hanno voce in capitolo…

La Lega Calcio può decidere. Le Asl possono decidere. Le Regioni possono decidere. Il Governo, che invece DEVE decidere, non decide: “E’ stato più volte chiarito sia nei verbali del CTS che nei DPCM, alle Autorità sanitarie locali è demandata una chiara responsabilità e una precisa azione di vigilanza. Spetta ora agli organismi sportivi decidere sugli aspetti specifici del campionato, sia sulla decisione di stasera che su eventuali ricorsi futuri”, sono le parole di Spadafora. Ma che vuol dire? Tutto ma niente. In pratica la Salute prevale sul calcio ma la scelta spetta agli organismi sportivi. Quindi chi decide? Nessuno. O tutti. Vogliono vincere tutti, ma alla fine a perdere è il calcio e non ci fa una gran bella figura.

La vicenda della partita Juventus-Napoli mette di fronte ad una serie di domande, ma il dubbio è sempre quello: ritenere il calcio importante o meno. Se lo si ritiene importante, va trattato a sé. E, è brutto da dire ma quanto mai vero, un calciatore non può essere trattato come un cittadino normale. O, ancora peggio, come un malato. Chi è positivo sta in isolamento, chi è stato in contatto viene sottoposto a tampone e non fa quarantena, ma gioca e si allena subito. Se invece non si ritiene il calcio importante, allora lo si fermi, perché questa vicenda ha creato un precedente troppo “pericoloso”.

Partendo dal presupposto che il Napoli (ed è già il secondo errore dopo il grave comportamento di De Laurentiis che si presentò in Assemblea in attesa dei risultati del tampone e risultò poi positivo) ha sbagliato a prendere con leggerezza un protocollo che sembrava abbastanza chiaro, resta da capire se l’Asl avrebbe o meno deciso di bloccare la partenza del club verso Torino anche se la società partenopea avesse eseguito il protocollo correttamente. Sostanzialmente, l’Asl ha eseguito una procedura che vale per tutti i cittadini, alti o bassi, calciatori o impiegati. E non ha sbagliato. Ma, quando si parla di club di Serie A di calcio, a rispondere è un protocollo stilato tempo fa dalla FIGC e approvato con l’ok del Ministro della Salute dopo il parere del Comitato Tecnico Scientifico. Cosa prevale su cosa, dunque? Non si è ancora capito. La Juventus si è (giustamente) affidata a tale protocollo, e ha ragione. Il Napoli si è (anche qui giustamente, ma non prima di aver fatto il danno) affidato all’Asl, che risponde alla Regione Campania, e che a sua volta ha la capacità di bloccare la partenza perché l’Autorità sanitaria prevale.

Ma allora perché, nella stessa situazione:

il Torino è andato a giocare a Bergamo?

il Milan è andato a giocare a Crotone?

il Genoa è andato a giocare a Napoli?

l’Atalanta ha giocato contro il Cagliari?

E ancora, perché:

il Napoli non ha eseguito il protocollo?

le varie Asl di Bergamo, Torino e Milano non hanno bloccato la partenza delle squadre?

l’Asl di Napoli ha deciso di muoversi in una direzione opposta, non facendo fede al protocollo?

Le domande sono tante, così come gli ordinamenti vari, che si scontrano tra di loro e non conducono ad un punto comune. La parola chiave, però, forse è una sola: buon senso. Quello che avrebbe dovuto portare l’Asl a rispettare il protocollo, pur sapendo di avere ragione, per non minare la prosecuzione del campionato. Quello che avrebbe dovuto portare la società e i calciatori del Napoli a rispettare in maniera rigida le regole in termini di sicurezza sanitaria. Quello che avrebbe potuto portare la Juve a trovare un compromesso (pur se ribadiamo, aveva pienamente ragione) oltre che una data per far rigiocare il match. Anche perché il 3-0 a tavolino non piace a nessuno.

Tutto ciò fatto salvo a quanto scritto prima, e cioè se si ritiene davvero il calcio importante nonché tra le industrie più importanti del paese. In caso contrario, e cioè se tutti hanno voce in capitolo e nessuno ha torto, chiudiamola qui…