Juventus-Napoli, partita ufficialmente annullata. Ora tocca al giudice sportivo: possibile 3-0 a tavolino

4 Ottobre 2020 21:39

Alle 21:30 è arrivata puntuale la conferma: Juventus-Napoli è ufficialmente annullata. Adesso il giudice sportivo dovrà decidere come affrontare la questione dell’esito dell’incontro

La notizia era nell’aria già da ieri sera quando il Napoli aveva deciso di non partire in seguito alla comunicazione della Asl, nella giornata odierna l’ipotesi è diventata sempre più chiara fino alla conferma ufficiale della serata: Juventus-Napoli è stata annullata. I bianconeri si sono presentati regolarmente in campo, aspettando per 45 minuti dopo il fischio iniziale dell’arbitro. Successivamente, lo stesso direttore di gara ha annullato l’incontro come da protocollo poichè il Napoli, mai partito alla volta di Torino, non è sceso in campo. La palla passa adesso al giudice sportivo che dovrà esprimersi in merito all’esito dell’incontro: possibile il 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri e un punto di penalizzazione al Napoli che farà ricorso.