Juventus-Napoli, arriva la decisione ufficiale della Lega: “La partita resta in programma per questa sera”

4 Ottobre 2020 01:22

La Lega Serie A mette la parola fine alla partita di domani sera tra Juventus e Napoli dopo le note vicende di questo pomeriggio: si gioca regolarmente

“La Lega Serie A conferma che la gara Juventus – Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45“. E’ questa la breve nota diramata dalla Lega Serie A, che mette la parola fine alla vicenda legata a Juventus-Napoli, fino a qualche ora fa a rischio rinvio dopo che l’Asl di Napoli aveva bloccato la partenza del club azzurro verso Torino a causa delle positività di due calciatori e di un dirigente. Tra l’altro, a tale decisione, aveva anche risposto la Juve con una nota ufficiale, confermando che la partita avrebbe dovuto svolgersi regolarmente come da calendario. Così sarà, dopo ufficialità della Lega.