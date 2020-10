Juventus-Napoli, De Luca attacca Agnelli: “parole penose e imbarazzanti. E se avessimo contagiato Cristiano Ronaldo?”

9 Ottobre 2020 17:59

Vincenzo De Luca attacca Andrea Agnelli: il commento del presidente della Regione Campania in merito a quanto accaduto in Juventus-Napoli è durissimo

“Il Napoli non è partito perché era in quarantena. La Juventus, attraverso le parole del presidente Agnelli, ha fatto una dichiarazione penosa e imbarazzante, ‘siccome c’è il protocollo andiamo allo stadio’“. Si è espresso così attraverso i social Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in merito alle dichiarazioni rilasciate da Andrea Angnelli dopo Juventus-Napoli. La partita, lo ricordiamo, non si è disputata poichè l’Asl ha bloccato il Napoli che non è mai giunto a Torino.

De Luca ha continuato: “il presidente della Juve è un uomo appassionato di filosofia, oltre che di pallone. Vorrei ricordargli ciò che diceva Schopenhauer, cioè che la gloria bisogna conquistarla mentre l’onore basta non perderlo. Se io mi fossi comportato così avrei perso il mio onore sportivo. Che cosa rimane in questi atteggiamenti dello spirito sportivo? Stiamo parlando ancora di sport? Parliamo di sport, di valori sportivi, di lealtà, di competizione onesta e rispetto per gli avversari. Ma come ci si può ridurre alla meschinità di pretendere di vincere un incontro con gli antagonisti messi in quarantena da una Asl e non per volontà propria? Persino il c.t. della Nazionale (Roberto Mancini, ndr) si è lasciato andare a un’esternazione che poteva risparmiarmi. Con molta simpatia dico che ognuno deve fare il suo mestiere. Se ogni federazione di qualsiasi settore chiedesse procedure in deroga, dovremmo sciogliere il ministero della Salute e le Asl. Capisco che il mondo del calcio coinvolge tanti grandi interessi economici, ma deve essere un punto limite, oltre il quale lo sport non è più sport. Allora non parlate più di valori sportivi, chi non ha lealtà e onore non può parlare di sport. È una precisazione doverosa visto che non sono arrivati neanche i ringraziamenti alle ASL e al Napoli perché abbiamo evitato di contagiare Ronaldo. E se il Napoli avesse fatto come il Genoa cosa sarebbe successo? Andiamo lì, giochiamo e poi magari una settimana dopo c’è Cristiano Ronaldo positivo. Avremmo conquistato i titoli del New York Times“.