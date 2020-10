Il Napoli non parte, la Juventus vuole giocare: cosa succede questa sera? Le opzioni del giudice sportivo

4 Ottobre 2020 11:31

Il Napoli, fermato dall’Asl, non è partito verso Torino; la Juventus scenderà in campo da sola e vuole giocare: cosa succederà questa sera? Il giudice sportivo ha essenzialmente due opzioni

Il big match della terza giornata di Serie A fra Juventus e Napoli non si giocherà. A dirla tutta, la Juventus vorrebbe anche giocare, tanto che questa sera di presenterà in campo da sola sul prato dell’Allianz Stadium. Il Napoli invece non ci sarà: il club partenopeo è stato fermato dall’Asl che non ha ritenuto opportuno il viaggio verso Torino a causa delle recenti positività al Coronavirus di alcuni calciatori in rosa. Come da regolamento, si attenderà in campo fino alle 21:30, 45 minuti dopo il fischio d’inizio, poi l’arbitro decreterà la fine non vedendo il Napoli scendere in campo.