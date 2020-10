Juventus-Napoli, l’Asl non cede: “I contatti stretti non si possono spostare”. Si va verso il 3-0 a tavolino

4 Ottobre 2020 18:26

Juventus-Napoli, non cambia la posizione dell’Asl in merito allo spostamento dei giocatori del Napoli: “Devono restare in isolamento”

“Si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l’obbligo dei contatti stretti di rispettare l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio”. L’Asl Napoli ribadisce la sua posizione con questa nota, venuta in possesso dell’Ansa. Nessuna delle due parti, Asl e Lega, cede di un centimetro rispetto alla decisione assunta sin da ieri, ma a questo punto la Juve si presenterà regolarmente in campo e vincerà 3-0 a tavolino.