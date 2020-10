Juventus, il ministro Spadafora non ha dubbi: “Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo anti-Covid”

15 Ottobre 2020 16:05

Cristiano Ronaldo, rientrato in Italia dal Portogallo, positivo al Coronavirus, ha violato il protocollo anti-Covid: questo il parere del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora

Cristiano Ronaldo, positivo al Coronavirus, ha violato il protocollo anti-Covid ritornando in Italia dal Portogallo? Secondo Vincenzo Spadafora sì. Il ministro dello sport, intervistato ai microfoni de ‘Il Mix delle cinque’, programma in onda su Radio Uno, ha dichiarato: “se Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo anti-Covid? Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria“.

La Juventus, tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale, ha fatto sapere che il calciatore è tornato in Italia con volo autorizzato dalle autorità competenti: “Cristiano Ronaldo è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorità sanitarie competenti su richiesta del calciatore e proseguirà il suo isolamento fiduciario presso il proprio domicilio“.