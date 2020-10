Juventus, Dybala sta male! Salta due sfide con l’Argentina: ecco l’esito del tampone

12 Ottobre 2020 15:02

Paulo Dybala salta le sfide dell’Argentina contro Ecuador e Bolivia per problemi di salute: l’attaccante della Juventus sottoposto a tampone

La sosta per le nazionali è stata tutt’altro che positiva per Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus, non ancora al meglio sotto il profilo fisico, è stato costretto a saltare la gara contro l’Ecuador a causa di una gastroenterite. Domani sera, la ‘Joya’ salterà anche l’impegno dell’Argentina contro la Bolivia, a causa dello stesso problema di salute. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, il fuoriclasse argentino è stato sottoposto a tampone e gli esiti dei controlli sono risultati negativi. Ricordiamo che durante lo scorso lockdown Dybala aveva contratto il Coronavirus insieme alla fidanzata Oriana Sabatini ed era sintomatico. Visto lo stato di salute e l’impossibilità di scendere in campo è possibile un suo rientro anticipato in Italia.