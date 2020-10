Juventus, nuove critiche per Cristiano Ronaldo: la psicologa lo bacchetta sulla filosofia Kaizen

31 Ottobre 2020 18:00

Cristiano Ronaldo segue i precetti Kaizen, ma la psicologa Beatriz Villagrasa ne critica la scelta: tale filosofia non sarebbe adatta a chi ha il carattere di CR7

Nell’ultima foto postata sui social Cristiano Ronaldo ha allegato la didascalia ‘Kaizen Philosophy‘. Per chi non ne foss e a conoscenza, la filosofia Kaizen può essere riassunta molto brevemente nel concetto di migliorare la propria vita, in diversi ambiti, con piccoli e costanti miglioramenti che diano vita ad un processo continuo e graduale. Nessun messaggio sbagliato questa volta, dopo lo scivolone sul tampone per il Coronavirus, ma CR7 ha attirato qualche critica di altre persone che perseguono i precetti del Kaizen. La psicologa Beatriz Villagrasa ha criticato la scelta di Cristiano Ronaldo dichiarando: “questa tecnica non nasce per persone con un ego importante, con eccesso di fiducia in se stessi e con le manie di grandezza. Non vedo Cristiano con le caratteristiche di una persona che ha bisogno di utilizzare questo metodo. Ed è un qualcosa che non si dovrebbe applicare troppo alla leggera“.