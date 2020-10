Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus: clamorosa conferma dal Portogallo

13 Ottobre 2020 16:22

Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus: la federazione portoghese conferma la positività del fuoriclasse della Juventus

Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus – Una clamorosa notizia rimbalza dal Portogallo, Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus. Il fuoriclasse della Juventus, impegnato con la nazionale portoghese, non prenderà parte alla sfida di Nations League contro la Svezia dopo aver ricevuto l’esito del tampone. Tampone negativo per tutti gli altri calciatori della nazionale lusitana. Attualmente asintomatico, CR7 è stato posto in isolamento e resterà in Portogallo fino al doppio tampone negativo che ne testerà la guarigione dal Covid-19. La notizia è stata resa ufficiale dalla federazione portoghese attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale che ha confermato la positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus – Una brutta notizia per la Juventus che al rientro dalla sosta per le nazionali non potrà fare affidamento sul campione portoghese per una serie di partite importanti. Tenendo fede alle 2 settimane ‘canoniche’ per guarire completamente dalla malattia, Cristiano Ronaldo potrebbe dover saltare 4 partite: quelle di Serie A contro il Crotone (17 ottobre) e contro il Verona (25 ottobre); quelle di Champions League contro la Dinamo Kiev (20 ottobre) e contro il Barcellona (28 ottobre). I bianconeri sperano di poter contare sulla propria stella in vista della sfida casalinga contro Messi e compagni che cadrebbe a 15 giorni (più di due settimane) dalla positività.