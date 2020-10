Juventus, finalmente una buona notizia: Cristiano Ronaldo è negativo al Coronavirus

30 Ottobre 2020 18:23

Buone notizie per la Juventus: dopo oltre due settimane da quanto ha contratto il Coronavirus, Cristiano Ronaldo risulta finalmente negativo al tampone

Periodo non di certo semplice per la Juventus che fra risultati negativi in Serie A e Champions, assenze importanti e qualche criticità tattica sembra aver iniziato la stagione in affanno. L’assenza di Cristiano Ronaldo, positivo al Coronavirus dallo scorso 13 ottobre, ha influito più del previsto sui risultati dei bianconeri. Il fuoriclasse bianconero è sempre stato asintomatico fin dalla scoperta della malattia, avvenuta durante il ritiro del Portogallo, ma ha impiegato oltre 2 settimane prima di guarire. Nel pomeriggio odierno la buona notizia per la Juventus: Cristiano Ronaldo è infatti risultato negativo al tampone e potrà tornare a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida contro lo Spezia.