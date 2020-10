Juventus, Cristiano Ronaldo ancora positivo al Coronavirus: salta la super sfida contro il Barcellona di Messi

27 Ottobre 2020 20:42

Cristiano Ronaldo risultato ancora positivo al Coronavirus: il fuoriclasse portoghese dovrà saltare la sfida Juventus-Barcellona contro il rivale Messi

Pirlo lo aveva annunciato in conferenza stampa, solo questa sera si sarebbe saputo il risultato del tampone che avrebbe permesso o meno a Cristiano Ronaldo di essere presente al centro dell’attacco della Juventus per la super sfida di Champions League contro il Barcellona. Dopo ore di trepidante attesa, i tifosi bianconeri hanno finalmente avuto il responso medico, purtroppo non coincidente con le loro aspettative: Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Coronavirus e sarà costretto a saltare il big match contro il Barcellona del rivale Leo Messi. Ricordiamo che Cristiano Ronaldo è risultato positivo lo scorso 13 ottobre durante il ritiro della nazionale portoghese: superate le ‘canoniche’ due settimane successivamente alle quali la maggior parte degli sportivi ha smaltito il virus.