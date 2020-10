Juventus-Barcellona, Pirlo svela: “ecco quando verrà comunicato l’esito del tampone di Cristiano Ronaldo”

27 Ottobre 2020 14:42

Andrea Pirlo comunica le tempistiche entro le quali la Juventus riceverà l’esito del tampone di Cristiano Ronaldo: CR7 in serata saprà se potrà essere disponibile in vista del Barcellona

“In serata avremmo l’esito del tampone, aspettiamo e vediamo“. Ha risposto così Andrea Pirlo alle domande dei giornalisti in merito alle condizioni di salute di Cristiano Ronaldo. Alla vigilia di Juventus-Barcellona, l’impiego del fuoriclasse portoghese è ancora incerto e lo sarà fin quando il tampone non avrà dato esito negativo. Pirlo ha spiegato che comunque i sostituti non mancano, facendo riferimento a Morata e Dybala, necessari anche a partita in corso visto che Cristiano Ronaldo non avrà comprensibilmente i 90 minuti nelle gambe dopo 15 giorni di stop completo: “abbiamo gente che ha tanta voglia di fare, Cristiano mancherebbe a chiunque ma abbiamo fiducia in tutti quelli nella squadra. Aspettiamo l’esito del tampone, poi decideremo cosa fare. Quando avremo l’esito finale decideremo il da farsi anche se non è facile giocare dopo 15 giorni di inattività tutta la partita“.