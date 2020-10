Juve-Napoli, gli azzurri si “incartano” da soli: scomparsi i report degli allenamenti dal sito ufficiale

5 Ottobre 2020 15:05

Juve-Napoli, spunta una prova che rischia di “incartare” il club azzurro: scomparsi dal sito ufficiale i report degli allenamenti

Una “traccia” che significa tanto. Ma che non è più “rintracciabile”. Al di là del gioco di parole, il Napoli rischia seriamente l’autogol. C’è un dato di fatto che mette in evidenza le responsabilità del club azzurro nella vicenda legata al match di ieri sera. Nel nostro editoriale abbiamo messo in evidenza che, alla base di tutto il trambusto creato, molto probabilmente c’è la clamorosa leggerezza commessa dalla società partenopea di non rispettare il protocollo FIGC.

Notizia già uscita fuori, dunque, ma adesso c’è anche la dimostrazione. Sul sito ufficiale del Napoli, infatti, non c’è più traccia dei report sugli allenamenti svolti dopo il match contro il Genoa, all’interno della settimana che ha portato alla positività di Zieliski e agli ultimi concitati giorni. I tweet, però, sono rimasti, ma basta semplicemente andare a cliccarci per scoprire che il link rimanda direttamente all’home page del sito. Perché questa scelta? E’ un’ulteriore prova dell’errore del Napoli, ma si attende domani la sentenza del Giudice Sportivo.