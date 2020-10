Iverness-Ayr United, la telecamera segue la palla ma viene ingannata dalla ‘pelata’ del guardalinee!

28 Ottobre 2020 22:19

Durante Iverness-Ayr United la telecamera dovrebbe seguire la palla, ma viene ingannata dalla ‘pelata’ del guardalinee: il risultato è comico e diventa virale

La partita fra Iverness e Ayr United del campionato Scozzese sta godendo di grande popolarità nelle ultime ore. Il motivo? Un simpatico episodio accaduto in campo, diventato ben presto virale sui social. La squadra di casa ha fatto installare un sofisticato sistema di telecamere robotizzate che trasmettono la partita seguendo la traiettoria della sfera di gioco. Nella partita di sabato però, il sistema è stato più volte ingannato dalla ‘pelata’ del guardalinee, anch’essa sferica e lucida come fosse la palla. Le telecamere dunque si sono perse spesso le azioni di gioco, inquadrando il guardalinee come se si stesse osservando la partita dal suo punto di vista. Il telecronista è stato costretto a scusarsi e l’episodio ha fatto il giro dei social.