Italia Under 21, svelati i nomi dei due calciatori positivi al Covid

7 Ottobre 2020 12:36

Svelati i nomi dei due calciatori positivi al Covid nell’Italia Under 21, che qualche ora fa aveva annunciato la notizia sul sito ufficiale FIGC

Qualche ora fa, con una nota ufficiale, la FIGC ha annunciato la positività al Covid di due calciatori dell’Italia Under 21, senza svelarne il nome. A farlo è però la Gazzetta dello Sport, che riceve conferma direttamente dal ritiro degli azzurrini, a Tirrenia. Si tratta del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni e del portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi, tra l’altro vecchio obiettivo della Reggina. A proposito degli amaranto, proprio due suoi calciatori – Plizzari e Delprato – sono presenti all’interno della selezione guidata da Nicolato e si trovano adesso in isolamento fiduciario insieme a tutto il gruppo.

A questo punto non è da escludere che proprio il giovane estremo difensore scuola Milan possa partire titolare nel prossimo impegno azzurro, vista la probabile indisponibilità di Carnesecchi. Quest’ultimo, così come Bastoni, effettuerà un terzo tampone e, in caso di conferma positività, dovrà rimanere in isolamento e saltare quindi le prossime partite.