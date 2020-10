L’Italia gioca a tennis con la piccola Moldova, finisce 6-0: Caputo segna all’esordio, primo gol anche per il calabrese Berardi

7 Ottobre 2020 22:45

Finisce 6-0 il test amichevole del Franchi di Firenze tra Italia e Moldova: azzurri scatenati con il tridente El Shaarawy-Caputo-Berardi

Più che una partita di calcio è sembrata una partita di tennis. L’amichevole del Franchi tra Italia e Moldova è terminata infatti sul punteggio di 6-0. Undici sperimentale per il c.t. Mancini, che ha però mantenuto il solito atteggiamento aggressivo e propositivo. Anche grazie al Sassuolo e al suo “apporto”. Caputo e Berardi infatti, schierati titolari, hanno fatto grandi cose così come nel proprio club.

E dopo il vantaggio di Crisante è arrivata la prima rete in Nazionale all’esordio per il centravanti neroverde, a cui è seguita la doppietta di El Shaarawy, un autogol e, nella ripresa, anche la prima marcatura in azzurro per il calabrese Domenico Berardi. Test superato a pieni voti, dunque, per l’Italia, che si dovrà adesso preparare per il doppio impegno di Nations League, sicuramente più impegnativo e importante. Di seguito il tabellino del match.

ITALIA (4-3-3): Sirigu (22’ st Cragno); Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi (21’ st Emerson Palmieri); Locatelli, Cristante, Bonaventura (22’ st Sensi); Berardi (30’ st Kean), Caputo (30’ st Lasagna), El Shaarawy (22’ st Grifo). In panchina: D’Ambrosio, Florenzi, Jorginho, Ogbonna, Orsolini, Silvestri. Allenatore: Mancini.

MOLDOVA (3-5-1-1): Coselev (1’ st Namasco); Craciun (1’ st Mudrac), Posmac, Armas; Platica, Rata, Carp sv (28’ pt Epureanu), Ionita, Marandici (1’ st Reabciuk); Suvorov (1’ st Cociuc); Nicolaescu (34’ st Milinceanu). In panchina: Boiciuc, Caimacov, Cebotari, Graur, Racu. Allenatore: Firat.

ARBITRO: Siebert (GER).

MARCATORI: 19’ pt Cristante, 23’ pt Caputo, 30’ pt El Shaarawy, 38’ pt Posmac (autogol), 46’ pt El Shaarawy, 27’ st Berardi.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Carp, Rata. Angoli: 9-1. Recupero: 1’ pt, 0’ st.