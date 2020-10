Italia, i convocati del ct Mancini per Moldova, Polonia e Olanda: c’è un esordiente

2 Ottobre 2020 22:34

I convocati del ct della Nazionale italiana Roberto Mancini per i match contro Moldova (amichevole), Polonia e Olanda (Nations League)

Tour de force importante la prossima settimana per la Nazionale italiana. I ragazzi di Mancini affronteranno la Moldova in amichevole al ‘Franchi’ di Firenze mercoledì 7 ottobre, la Polonia in Nations League a Danzica domenica 11 e l’Olanda sempre in Nations League a Bergamo mercoledì 14. Tutti e tre match inizieranno alle 20.45 e saranno trasmessi su Rai 1. C’è un esordiente, il portiere dell’Hellas Verona Marco Silvestri. Il gruppo si radunerà domenica 4 a Coverciano. Di seguito l’elenco dei convocati.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marco Silvestri (Hellas Verona), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham United), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).