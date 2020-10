Inter, nuovo caso di Coronavirus: positivo Hakimi, salterà la sfida contro il Monchengladbach

21 Ottobre 2020 17:18

Nuovo caso di positività al Coronavirus nell’Inter: Achraf Hakimi risultato positivo al tampone, è asintomatico e si trova attualmente in isolamento. Salterà la sfida contro il Monchengladbach

Brutte notizie per Antonio Conte in vista della sfida di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. L’Inter perde una delle sue pedine fondamentali in vista del match di questa sera: Achraf Hakimi è risultato positivo al Coronavirus. L’ex esterno del Real Madrid è asintomatico ed è stato posto in regime di isolamento. Questo il comunicato del club nerazzurro: “Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di questa sera contro il Borussia Mönchengladbach. L’esterno nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario“.