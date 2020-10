8 Ottobre 2020 17:08

Altri due positivi al Coronavirus nell’Inter: dopo Bastoni e Skriniar anche i centrocampisti Nainggolan e Gagliardini. E nell’altra sponda…

Si complica la situazione in casa Inter, che dopo le positività al Covid di Bastoni e Skriniar registra anche quelle di Nainggolan e Gagliardini. Tra 9 giorni c’è il derby e per la squadra di Conte è rischio emergenza, con due difensori e due centrocampisti out e la possibilità – purtroppo – di altri contagiati dopo i tamponi che verranno effettuati nei prossimi giorni. Nell’altra sponda, allo stesso modo, Ibrahimovic e Duarte rimangono ancora positivi.