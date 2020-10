Inter-Milan, Ibrahimovic risponde a Lukaku: “Milano non ha Re, ha un Dio”

19 Ottobre 2020 09:28

Zlatan Ibrahimovic risponde a Lukaku dopo il derby Inter-Milan: il bomber rossonero tira in ballo un vecchio tweet dell’attaccante belga e commenta… a modo suo

“C’è un nuovo Re in città“. Con questa frase Romelu Lukaku, lo scorso febbraio, aveva celebrato il suo gol che chiuse il derby vinto dall’Inter per 4-2 dopo una strepitosa rimonta sotto di due gol. Il bomber belga, arrivato qualche mese prima, si era preso sulle spalle l’attacco dell’Inter, scacciando definitivamente il fantasma di Icardi e diventando un perfetto compagno per Lautaro Martinez. Nello stesso Derby era presente Zlatan Ibrahimovic, appena tornato nella sua Milano, già decisivo con un gol risultato poi inutile ai fini del risultato. Ecco: uno come Ibrahimovic non può proprio far passare in secondo piano una frase del genere. Ben 8 mesi dopo, nuovo campionato e nuovo Derby della Madonnina: questa volta è il Milan a vincere per 1-2, doppietta di ‘Ibracadabra’. Attraverso i social non è mancata la frecciatina: “Milano non ha Re, ma ha Dio“.