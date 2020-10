Inter, Eriksen attacca Conte: “in nazionale mi fanno giocare, qui sono contento”

15 Ottobre 2020 10:43

Christian Eriksen attacca Antonio Conte: il centrocampista danese, protagonista con la sua nazionale, ritrova il sorriso perso a causa delle troppe panchine nell’Inter

La pausa per le nazionali ha fatto tornare il sorriso a Christian Eriksen. Il centrocampista danese, stanco delle troppe panchine all’Inter, è tornato protagonista e titolare con la maglia della sua Danimarca. ‘The Danish Wizard’ ha festeggiato la sua 100ª presenza con la nazionale segnando il calcio di rigore che ha permesso alla Danimarca di batttere l’Inghilterra. Nel post gara Eriksens si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, scoccando una frecciatina nei confronti di Antonio Conte che non sembra riuscire a trovargli una collocazione tattica nell’Inter: “sono felice di tornare ogni volta (in nazionale, ndr) perchè qui mi fanno giocare e sono contento. Naturalmente, come tutti sanno, tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla, sono entusiasta quando vengo in nazionale, non importa in quale club io giochi“.