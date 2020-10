Inter, Achraf Hakimi negativo al doppio tampone: si proverà ad avero per la sfida contro il Genoa

24 Ottobre 2020 12:16

Achraf Hakimi negativo al secondo tampone dopo essere risultato positivo al Coronavirus prima della gara contro il Monchengladbach: l’Inter proverà a portarlo in panchina per il match contro il Genoa

Buone notizie per l’Inter in vista della sfida di questo pomeriggio contro il Genoa. Antonio Conte spera di riavere a disposizione Achraf Hakimi, risultato negativo a due tamponi consecutivi e dunque considerato guarito dal Coronavirus. Il calciatore marocchino era risultato positivo prima della sfida di Champions League contro il Borussia Monchengladbach dello scorso giovedì. Una guarigione rapida che ha fatto sorgere qualche dubbio sulla reale positività dell’ex Real Madrid. L’Inter sta lavorando in queste ore per ottenere l’ok dall’Ats all’utilizzo di Hakimi che intanto ha raggiunto i compagni in Liguria e proverà almeno a sedersi in panchina.